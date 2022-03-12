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Yaşam İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart
Yaşam

İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart

İstanbul güncel su kesinti saatleri 12 Mart | İstanbul’da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İstanbul sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 14:14:00 -
İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart

İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi sebebiyle pek çok kişi “İSKİ sular saat kaçta gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul su kesinti saatleri 13 Mart:

İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler      :              Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah

Arıza Sebebi      :               Elektrik Enerjisi Problemi

Açıklama             :               Şahintepe-2 Terfi Merkezi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi   :               12.03.2022 12:17

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler      :              Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               12.03.2022 09:28

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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