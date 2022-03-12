İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart
İstanbul güncel su kesinti saatleri 12 Mart | İstanbul’da arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi su kesintisinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İstanbul sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi sebebiyle pek çok kişi “İSKİ sular saat kaçta gelir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul su kesinti saatleri 13 Mart:
İski sular ne zaman gelecek? Başakşehir Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelir 12 Mart
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah,Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama : Şahintepe-2 Terfi Merkezi Tesis İçi Enerji Problemi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 12.03.2022 12:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.