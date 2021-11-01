İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?
Arnavutköy su kesintisi saatleri | İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 Kasım Pazartesi günü su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde olanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir? Su kesintisi ne zaman son? İSKİ su kesinti saatleri
İstanbul’da neredeyse her gün arıza kaynaklı kısa süreli su kesintileri yaşanabiliyor. Uzun süren, planlı kesintiler ise önceden vatandaşlara bildiriliyor. Peki, bugün hangi ilçelerde su kesintileri var? Kadıköy sular saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 01.11.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Topçular Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 11:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Fevziçakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.