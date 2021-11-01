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Yaşam İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?
Yaşam

İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?

Arnavutköy su kesintisi saatleri | İstanbul’un pek çok ilçesinde 1 Kasım Pazartesi günü su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde olanlar ise suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular saat kaçta gelir? Su kesintisi ne zaman son? İSKİ su kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
2021-11-01 12:04:00 -
İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?

İstanbul’da neredeyse her gün arıza kaynaklı kısa süreli su kesintileri yaşanabiliyor. Uzun süren, planlı kesintiler ise önceden vatandaşlara bildiriliyor. Peki, bugün hangi ilçelerde su kesintileri var? Kadıköy sular saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesintisi güncel | İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?

İlçe        :              Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler      :              Mehmet Akif Ersoy Mah,Taşoluk Mah,Haraççı Mah,Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 10:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler      :              Topçular Mah,Düğmeciler Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 09:59

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Hasanpaşa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 11:05

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler      :              Velibaba Mah,Çınardere Mah,Dumlupınar Mah,Fevziçakmak Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 09:58

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler      :              Merkez Mah,Büyükdere Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 10:56

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler      :              Mimar Sinan Mah

Arıza Sebebi      :               Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi   :               01.11.2021 09:52

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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