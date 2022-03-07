İSKİ su kesinti saatleri 7 Mart Pazartesi | Ataşehir Beyoğlu Beşiktaş Pendik su kesinti saatleri
Üsküdar sular ne zaman saat kaçta gelecek? İstanbul'da 7 Mart Pazartesi günü pek çok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi olan bölgelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. 7 Mart Pazartesi İstanbul su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde, mahallelerde yaşayanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir?
İSKİ su kesinti saatleri 7 Mart Pazartesi | Ataşehir Beyoğlu Beşiktaş Pendik su kesinti saatleri
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 14:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Müeyyetzade Mah,Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Kuloğlu Mah,Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Kılıçali Paşa Mah,İstiklal Mah,Şahkulu Mah,Ömer Avni Mah,Tomtom Mah,Yenişehir Mah,Hacımimi Mah,Emekyemez Mah,Arap Cami Mah,Firuzağa Mah,Asmalı Mescit Mah,Bereketzade Mah,Cihangir Mah,Gümüşsuyu Mah,Hacıahmet Mah,Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.03.2022 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 08.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kemankeş Karamustafapaşa Mah,Kılıçali Paşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Örnektepe Mah,Halıcıoğlu Mah,Kececi Piri Mah,Sütlüce Mah,Piripaşa Mah,Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 13:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Türkali Mah,Vişnezade Mah,Yıldız Mah,Sinanpaşa Mah,Abbasağa Mah,Cihannüma Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.03.2022 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 08.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orta Mah,Kaynarca Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 13:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Bulgurlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 07.03.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Paşa Mah,Yayla Mah,Feriköy Mah,Harbiye Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Karaköy Perşembe Pazarı 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 07.03.2022 11:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 08.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.