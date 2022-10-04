İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Büyükçekmece'de sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün su kesintileri yaşanacak. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 04.10.2022 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Beştelsiz Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.10.2022 11:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.