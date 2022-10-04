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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde yaşayanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Büyükçekmece'de sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-10-04 12:19:00 -
İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün su kesintileri yaşanacak. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

İSKİ su kesinti saatleri | 4 Ekim Salı İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 09:08

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Yenimahalle,Kumburgaz Mah,Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 09:53

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              İstiklal Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 11:24

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Pendik

Etkilenen Mahalleler     :              Kurtköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 11:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Zeytinburnu

Etkilenen Mahalleler     :              Beştelsiz Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 10:05

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.10.2022 11:48

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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