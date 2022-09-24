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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi

24 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek? Sarıyer Sultanbeyli Esenyurt su kesinti saatleri

Yeniakit Publisher
2022-09-24 12:37:00 -
İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi

24 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?

İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler     :              Piripaşa Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 11:38

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Nine Hatun Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 11:04

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenyurt

Etkilenen Mahalleler     :              Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 09:49

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler     :              Karadolap Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 12:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sarıyer

Etkilenen Mahalleler     :              Darüşşafaka Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 09:49

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe         :              Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler     :              Necip Fazıl Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              24.09.2022 12:01

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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