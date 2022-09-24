İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi
24 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek? Sarıyer Sultanbeyli Esenyurt su kesinti saatleri
24 Eylül Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İSKİ su kesinti saatleri 24 Eylül Cumartesi
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piripaşa Mah,Kececi Piri Mah,Fetihtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2022 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nine Hatun Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 24.09.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Güzelyurt Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2022 12:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Darüşşafaka Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.09.2022 09:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 24.09.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.