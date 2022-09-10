İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi
İstanbul sular saat kaçta gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 Eylül Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?
İstanbul'da su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Avcılar Ümraniye sulan ne zaman gelir?
İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Cihangir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 10.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah,Yeni Mahalle Mah,Karlıtepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 12:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 10:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2022 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.