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Yaşam İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi
Yaşam

İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi

İstanbul sular saat kaçta gelecek? İstanbul'un bazı ilçelerinde 10 Eylül Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Peki, sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:51:00 -
İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi

İstanbul'da su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Avcılar Ümraniye sulan ne zaman gelir?

İSKİ su kesinti saatleri 10 Eylül Cumartesi

İlçe        :              Avcılar

Etkilenen Mahalleler     :              Cihangir Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 10:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Başakşehir

Etkilenen Mahalleler     :              Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 10:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler     :              Yıldıztabya Mah,Yeni Mahalle Mah,Karlıtepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 12:22

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler     :              İstasyon Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 10:39

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Maltepe

Etkilenen Mahalleler     :              Bağlarbaşı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 09:56

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              İnkılap Mah,Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              10.09.2022 11:22

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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