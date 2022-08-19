İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurularının devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, İSKİ personel alımı başvuruları nedir?

İSKİ personel alımı başvuruları ne zaman son?

İSKİ'den yapılan açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Adaylar başvuru işlemlerini 15-19 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Başvurular 19 Ağustos Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına İSKİ yazarak başvuru sayfasına erişim sağlayabiliyor.

İSKİ personel alımı başvuru şartları:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

g. Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.