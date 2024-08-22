İSKİ musluk aparatı dağıtmaya başladı! Neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlıyor

Bu kapsamda dağıtımı başlanan su aparatları musluk başlarına takılıyor.

Aparat suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken su basıncını da koruyor. İSKİ’ye göre böylece yüzde 40 oranında tasarruf edilebiliyor.

Abonelerin su tasarruf aparatlarını almaları için ‘Su Protokolü Kampanyası’na katılması gerekiyor.

Protokole ‘iski.istanbul‘ adresi ya da ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor.

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Aboneler burada ‘Su Protokolüne Katıl’ ya da ‘Su Ayak İzini Hesapla’ sekmelerinden herhangi birine tıklayarak kampanyaya kolayca katılıp teşekkür sertifikası alıyor.

Aboneler isim ve soy ismin yer aldığı teşekkür sertifikası ve sayaç numarasını ‘[email protected]‘ adresine gönderdikten sonra aparatlar İSKİ personelince adrese teslim ediliyor.