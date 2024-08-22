İSKİ musluk aparatı dağıtmaya başladı! Neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlıyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağladığı belirtilen musluk aparatı (perlatör) dağıtmaya başladı.
İdare ‘Damlaya Damlaya Gelecek Olur’, ‘Damlaya Damlaya Yaşam Olur‘ ve ‘Damlaya Damlaya Umut Olur’ sloganlarıyla ‘Su Protokolü Kampanyası’ başlatmıştı.
Bu kapsamda dağıtımı başlanan su aparatları musluk başlarına takılıyor.
Aparat suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken su basıncını da koruyor. İSKİ’ye göre böylece yüzde 40 oranında tasarruf edilebiliyor.
Abonelerin su tasarruf aparatlarını almaları için ‘Su Protokolü Kampanyası’na katılması gerekiyor.
Protokole ‘iski.istanbul‘ adresi ya da ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor.
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Aboneler burada ‘Su Protokolüne Katıl’ ya da ‘Su Ayak İzini Hesapla’ sekmelerinden herhangi birine tıklayarak kampanyaya kolayca katılıp teşekkür sertifikası alıyor.
Aboneler isim ve soy ismin yer aldığı teşekkür sertifikası ve sayaç numarasını ‘[email protected]‘ adresine gönderdikten sonra aparatlar İSKİ personelince adrese teslim ediliyor.