İSKİ, eski su sayaçlarını verip yenilerini alacak
İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki Kullanılmış DN 20 mm Soğuk Su Sayaçlarının Teknik Şartnameye Uygun Yeni Hız Esaslı DN 25 mm Soğuk Su Sayaçları ile Değişimi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında Avrupa 2.Bölge Abone İşleri Kağıthane Şebeke ve Sayaç Ambarındaki Kullanılmış 30 bin kilogram su sayacı yenileriyle değiştirilecek. İhale 12.12.2022 tarih ve saat11:00’de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No’lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacak.
İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok 1. Kat 110 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine verileceği gibi, taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
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