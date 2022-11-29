İSKİ, eski su sayaçlarını verip yenilerini alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında Avrupa 2.Bölge Abone İşleri Kağıthane Şebeke ve Sayaç Ambarındaki Kullanılmış 30 bin kilogram su sayacı yenileriyle değiştirilecek. İhale 12.12.2022 tarih ve saat11:00’de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No’lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok 1. Kat 110 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine verileceği gibi, taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

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