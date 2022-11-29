  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başına gelmeyen kalmadı! Ronaldo tutuklanabilir

Avusturya'da ayar verdi! Şentop'tan operasyon eleştirilerine tokat gibi cevap

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten ezberleri bozdu: 1 ay sonraya dikkat! Dolar yerine alın

Cihat Yaycı üstüne basa basa söyledi! Türkiye bu anlaşmayı tanımadığını ilan etmeli

Markette o ürünün fiyatını görenler gözlerine inanamadı! Bu rezalete bir ‘dur’ denilsin artık

Yunan Miço yine haddini aştı! Türkiye'ye yönelik skandal açıklama

Hollanda'dan skandal Türkiye kararı! Her an duyurmaya hazırlanıyorlar

O araç sahipleri işte şimdi hapı yuttu! Bunu yapan çok fena yandı

Rusya, Kazakistan, Özbekistan 'Üçlü Gaz Birliği' kuracak! Ruslan Jeldibay açıkladı

Asgari ücrette rakamlar belli oldu
Ekonomi İSKİ, eski su sayaçlarını verip yenilerini alacak
Ekonomi

İSKİ, eski su sayaçlarını verip yenilerini alacak

İSKİ Genel Müdürlüğü ambarları ve sayaç depolama alanlarındaki “İdare Ambarındaki Kullanılmış DN 20 mm Soğuk Su Sayaçlarının Teknik Şartnameye Uygun Yeni Hız Esaslı DN 25 mm Soğuk Su Sayaçları ile Değişimi” ihalesi İSKİ Taşınır, Taşınmaz, Kaynak ve Haklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 15:16:00 -
İSKİ, eski su sayaçlarını verip yenilerini alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale kapsamında Avrupa 2.Bölge Abone İşleri Kağıthane Şebeke ve Sayaç Ambarındaki Kullanılmış 30 bin kilogram su sayacı yenileriyle değiştirilecek. İhale 12.12.2022 tarih ve  saat11:00’de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 No’lu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresinde yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale  (son teklif verme) tarih ve saatine kadar teklifler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok 1. Kat 110 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL adresine verileceği gibi, taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23