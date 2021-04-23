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Ekonomi İskendurun Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak
Ekonomi

İskendurun Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak

İskendurun Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama göre kırtasiye malzemesi satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:41:00 -
İskendurun Belediyesi kırtasiye malzemesi satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmekte.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

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