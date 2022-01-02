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Yerel İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
Yerel

İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Ruhsatsız tabanca çamaşır makinesinin motor kısmında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 16:10:00 -
İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Nardüzü Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada, 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet televizyon, 6 adet kayıt cihazı, 1 adet teyp, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Tabancalardan biri ise çamaşır makinesinden çıkarıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., H.B. ve E.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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