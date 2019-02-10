0553 313 94 23

İskenderun'da eski başkan DP'den adaylığını duyurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Mete Aslan, Demokrat Parti'den adaylığını açıkladı.

10 Şubat 2019 Pazar 23:38
İskenderun'da eski başkan DP'den adaylığını duyurdu

İskenderun'un üç dönem belediye başkanlığını yapan ve 2009 seçimlerinde koltuğu bırakan Mete Aslan, Demokrat Parti'den yeniden aday oldu.

Üç dönem 15 yıl İskenderun Belediye Başkanlığını yapan Mete Aslan, Demokrat Parti’den adaylığını düzenlediği açık hava mitinginde açıkladı. 2009 Yılında yapılan seçimlerle koltuğu bırakarak İskenderun'da hayatını sürdüren Mete Aslan, İskenderun'un iyi yönetilmesine ihtiyaç duyduğu için yeniden aday olmaya karar verdiğini söyledi. Tayfur Sökmen bulvarında seçim ofisi önünde büyük bir kalabalık kitleye konuşan Mete Aslan herksin iyi bildiği işi yapması gerektiğini belirterek belediye başkanlığı kendisinin işi olduğunu söyledi.

"Bize ihtiyaç var"

En önemli ittifakın İskenderun ittifakı olduğuna vurgu yapan Mete Aslan sadece iki adayın ve ittifakın vatandaşa dayatılamayacağını belirterek "Görülüyor ki bunca zamanın ardından bize ihtiyaç var. Bu geçen süreçte ne yazık ki istenilen hizmet İskenderun ‘a yapılamadı. Bizim yaptıklarımız ortada ve daha iyisini yapmak için aday oluyorum. Belediyecilik benim işim, herkes kendi işini yapsın.Geçmişte benimde hatalarım olabilir yada belediye çalışanlarımın hataları olabilir geçmişe dönük özür dileyecek kadarda alnım açık başım dik biriyim. Sizlerin desteği ile İskenderun’un ittifakıyım ben bu memleketin fedaisiyim beni satın alacak hiç bir sermaye yoktur. Aday olan değerli insanlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 23:38
  1. Mete Aslan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. YPG/PKK'ya bomba yüklü araçla saldırı:..
    3. Terim'den 'yabancı kuralı' ve..
    4. Macaristan'da muhalefet partileri..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 11 Şubat 2019
    6. Fatih Terim: Ben 10 maç ceza yerken...
    7. Bahçelievler'de şüpheli ölüm
    8. Güreş: Zagreb Grand Prix
    9. Maçın ardından
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
    11. Medipol Başakşehir'den hakem açıklaması
    12. Gebze'de panik! Elektrikli fırın..
    13. EYOF 2019 görkemli törenle..
    14. AB'de ajan paniği! 250 Çinli ve 200..
    15. İskenderun'da eski başkan DP'den..
    16. Trabzonspor'da Galatasaray maçının..
    17. Evi yakılan Fransız başkan konuştu:..
    18. Afrika Birliği'nden Libya çağrısı!
    19. "Filistinli tutuklu ve şehit..
    20. Maçın ardından
    Suriyeli Fida öğretmen: Türkleri gördüğüm zaman...
    Suriyeli Fida öğretmen: Türkleri gördüğüm zaman...
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı