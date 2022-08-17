İskenderun Teknik Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

ALES’ ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak atamalarda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 4’lük ve 5’lik Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları dikkate alınacaktır.

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38.maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Başvurular ilan edilen kadro birimlerine yapılacak olup, iletişim ve adres bilgilerine Üniversitemiz web sitesinde yer alan “İletişim” modülünden ulaşılabilir (https://iste.edu.tr/iletisim/iletisim-bilgileri). Rektörlük uygulamalı birimleri, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıkları ve araştırma merkezlerinde çalıştırılmak üzere ilan edilen kadro başvuruları Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 17.08.2022

Başvuru Başlangıç Tarihi17.08.2022

Son Başvuru Tarihi 31.08.2022 (Mesai Bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 09.09.2022

Giriş Sınavı Tarihi 14.09.2022

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 20.09.2022

Başvuru Tipi Şahsen veya Posta ile

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.iste.edu.tr/

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