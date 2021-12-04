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Gündem İskenderun Körfezi’nde dinamit paniği! Ekipler uyarı yaptı
Gündem

İskenderun Körfezi’nde dinamit paniği! Ekipler uyarı yaptı

İskenderun Körfezi’nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü. Denizde paniğe neden olan olayla ilgili kıyı emniyeti denizcilere uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 18:17:00 - 2021-12-04 18:22:16

İskenderun Körfezi’nde bir gemiden dinamit yüklü konteyner denize düştü. Kıyı emniyeti tarafından bölgedeki gemilere uyarı yapıldı.

İskenderun Körfezi’nde tehlikeli madde taşıyan ve konteyner gemilerinin demir sahası güzergahı olan kıyıya 1 deniz mili mesafedeki bölgeden geçiş yapmakta olan bir gemiden denize, içerisinde dinamit yükü olan konteyner düştü.

Denizcilere uyarı yapıldı

Kıyı emniyeti tarafından yapılan açıklamada “36 33 K- 035 50,70 D mevkiinde denize patlayıcı madde (dinamit) yüklü konteyner düşmüştür. Söz konusu bölgenin 1 mil yarıçapındaki sahadan emniyet açısından neta olması halinde, kanal 16 üzerinden Türk radyo ile irtibat kurulması istenmektedir. Denizcilere duyurulur" açıklaması yapıldı.

Ekipler tedbir amaçlı beklemeye başladı

Açıklamanın ardından İskenderun Körfezi’nde belirtilen bölgedeki gemiler uzaklaşırken Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığından bir ekip, tedbir amaçlı bölgede beklemeye başladı.

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