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İşkence gibi! Gelini almaya giden damada yapmadıklarını bırakmadılar

Bursa'da düğün öncesi gelini almaya giden damada arkadaşları tarafından işkence gibi şakalar yapıldı.

11 Haziran 2019 Salı 15:41
İşkence gibi! Gelini almaya giden damada yapmadıklarını bırakmadılar

Bursa'nın İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı.

Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı.

Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:41
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