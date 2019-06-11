İşkence gibi! Gelini almaya giden damada yapmadıklarını bırakmadılar Bursa'da düğün öncesi gelini almaya giden damada arkadaşları tarafından işkence gibi şakalar yapıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Fatmanur Gül ile Sercan Balta, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde gelin alma sırasında damat Sercan Balta, işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damat Sercan Balta'nın başında yumurta kırdı, damacana ile su döktü. Üstü yırtılan ve ağzına emzik verilen damadın başına örtü takılıp göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda Sercan Balta, son olarak arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

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