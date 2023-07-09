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Yaşam İşkence ettikleri kamyon şoförünün ellerini arkadan bağlayıp iple ağaca astılar
Yaşam

İşkence ettikleri kamyon şoförünün ellerini arkadan bağlayıp iple ağaca astılar

Yeniakit Publisher
2023-07-09 03:31:00 -
İşkence ettikleri kamyon şoförünün ellerini arkadan bağlayıp iple ağaca astılar

Şırnak'ta 30 yaşındaki kamyon şoförü, boynundan iple ağaca asılmış şekilde ölü bulundu. Elleri arkadan bağlı olan cansız beden üzerinde bıçak ve işkence izlerinin de olduğu tespit edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı ve işkence görmüş erkek cesedi bulundu. Cesedin, kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e (30) ait olduğu belirlendi.

İPLE AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Uludere ilçesi bağlı köyünde meydana geldi. Köy kırsalında bir ağaçta boynundan iple ağaca asılmış, elleri arkadan bağlı erkek cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İŞKENCE EDİLMİŞ

Ekiplerin ilk incelemesinde cesedin kamyon şoförü Bedirhan Kilim'e ait, vücudunda da bıçak ve işkence izlerinin olduğu tespit edildi. Kilim'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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