İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete Hakk'a yürüdü

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Mete kimdir?

Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi.

Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu.

Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu.

Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı. 2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi. Mete, evli ve üç çocuk babasıydı.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bir süredir kanser tedavisi gören Mete'nin vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Mete'nin, Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu olduğunu kaydeden Şentop, "Hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan İskeçe Seçilmiş Müftüsü, kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenabıhakk'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: Hizmetleri her zaman hayırla anılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Mete'nin yaptığı hizmetlerin her zaman hayırla anılacağını belirtti.

Ali Erbaş: Mücadelesine yakinen şahit olduğum...

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması ve Türkiye muhabbetinin genç nesillere aktarılması için verdiği mücadeleye yakinen şahit olduğum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'daki Müslüman Türk kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum."