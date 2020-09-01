İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonasına Eskişehir'de hazırlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de kampa girdi.

Milli Takım Üst Kurul Üyesi Mehmet Ayaz, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Avrupa şampiyonasına katılan sporcuları Eskişehir'de kampa aldıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk kamp için Eskişehir'i tercih ettiklerini belirten Ayaz, 10 sporcunun yanı sıra 4 antrenörün yer aldığı kampın 5 Eylül'e kadar süreceğini aktardı.

Bu kampın, dünya şampiyonasına hazırlık niteliğinde olduğuna değinen Ayaz, şunları kaydetti:

"Poomse kampımıza sosyal mesafemizi koruyarak ve maskelerimizi takarak 5 Eylül'e kadar devam edeceğiz. 6 Eylül'de de Poomse Türkiye Şampiyonası olacak. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz. Bu kampımızla beraber ilerleyen günlerde 3 kamp daha yapmayı düşünüyoruz. 2021 yılı mart ayında dünya şampiyonası ve sonrasında olimpiyat şampiyonasının olma olasılığı çok yüksek. Şu an ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Biz de bu şampiyonaya sporcularımızla, antrenörlerimizle, federasyonumuzla en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz."

Kampta, sporculara antrenörler Dilek Karakuyulu, Mehmet Ayaz, Bengü Alkan ve Fatma Törehan eşlik ediyor.