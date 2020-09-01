  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonasına Eskişehir'de hazırlanıyor
Spor

İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonasına Eskişehir'de hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:54:53 -
İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı dünya şampiyonasına Eskişehir'de hazırlanıyor

ESKİŞEHİR (AA) - İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Eskişehir'de kampa girdi.

Milli Takım Üst Kurul Üyesi Mehmet Ayaz, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Avrupa şampiyonasına katılan sporcuları Eskişehir'de kampa aldıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ilk kamp için Eskişehir'i tercih ettiklerini belirten Ayaz, 10 sporcunun yanı sıra 4 antrenörün yer aldığı kampın 5 Eylül'e kadar süreceğini aktardı.

Bu kampın, dünya şampiyonasına hazırlık niteliğinde olduğuna değinen Ayaz, şunları kaydetti:

"Poomse kampımıza sosyal mesafemizi koruyarak ve maskelerimizi takarak 5 Eylül'e kadar devam edeceğiz. 6 Eylül'de de Poomse Türkiye Şampiyonası olacak. Verimli bir kamp süreci geçirmeyi umuyoruz. Bu kampımızla beraber ilerleyen günlerde 3 kamp daha yapmayı düşünüyoruz. 2021 yılı mart ayında dünya şampiyonası ve sonrasında olimpiyat şampiyonasının olma olasılığı çok yüksek. Şu an ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Biz de bu şampiyonaya sporcularımızla, antrenörlerimizle, federasyonumuzla en iyi şekilde hazırlanıp olimpiyat şampiyonu olmak istiyoruz."

Kampta, sporculara antrenörler Dilek Karakuyulu, Mehmet Ayaz, Bengü Alkan ve Fatma Törehan eşlik ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler
Dünya

Tırmanan gerilim sonrası Almanya ve Fransa’dan yeni Türkiye açıklaması! Tarih verdiler

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı koruyan Fransa ve Almanya’dan Türkiye açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ’Tansiyonun düşmes..
ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak
Gündem

ABD'li uzman açıkladı: Erdoğan'ın asıl amacı yeni bir Türk imparatorluğu kurmak

ABD'li tarih uzmanı Joseph Ricci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedilen Osmanlı topraklarını geri alarak yeniden büyük bir Türk imparatorluğu ..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı