İşitme engelliler için MHRS’den yeni uygulama Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), resmi twitter sayfasından işitme engelliler için yaptıkları yeni uygulamayı duyurdu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), resmi twitter sayfasından işitme engelliler için yaptıkları yeni uygulamayı duyurdu.

Paylaşımda, İşitme engelliler için özel geliştirilen ESİM uygulamasını telefonuna indiren vatandaşların, artık canlı operatörler aracılığıyla MHRS’den kolayca randevu alabileceği belirtildi.

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