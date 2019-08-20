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İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı

İsviçreli Laaksonen'i 2-0 yenen Duck-hee, ATP turnuvalarında ana tabloda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu oldu

20 Ağustos 2019 Salı 11:45
İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı

İSTANBUL (AA) - Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ATP turnuvalarının ana tablosunda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak tarihe geçti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen Winston-Salem Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan 21 yaşındaki Duck-hee, ilk turda İsviçreli Henri Laaksonen'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Dünya klasmanında 212. sırada yer alan Güney Koreli tenisçi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlar benim engelimle eğlendi. Benim tenis oynayamayacağımı söylediler ama bunu yapabileceğimi göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Duck-hee'ye maç sonrası röportajlarında nişanlısı yardımcı oldu.

Duck-hee, turnuvadaki ikinci tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:45
  1. ATP
  2. Henri Laaksonen
  3. Lee Duck-hee
  4. tenis

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