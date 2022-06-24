İşitme engelli genci küfretti bahanesi ile darbettiler! Biletçi misiniz eşkıya mı?

Kocaeli Otogarı'nda, otobüs vaktinde kalkmadığı için yazıhaneye giden genç, firmanın banko personeli tarafından darbedildi.

Olay, 18 Haziran'da gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İşitme engelli olan Hasan Aydınlı, İstanbul Dudullu'ya gitmek için İzmit Otogarı'ndan bilet aldı. Saat 01.45'e bilet alan Aydınlı, peronlara geçerek beklemeye başladı.

01.45'te beklediği otobüsün gelmediğini gören Aydınlı, firmanın yazıhanesine giderek bir problem olup olmadığını sordu. Yazıhane personelinin herhangi bir problem yaşanmadığını söylemesiyle tekrar peronlara geçen Aydınlı, saat 02.00'ye kadar bekledi.

İkinci kez gidince darbedildi!

Ancak araç gelmediği için bir kez daha yazıhaneye giderek otobüsün ne zaman geleceğini sordu. Burada kendisine aracın 02.30'da geleceği söylenince Aydınlı, duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, yazıhane personeli, Aydınlı'ya aracın 02.30'da geleceğini söyleyerek itti. Aydınlı ise herhangi bir tatsızlık çıkmaması için giderken personel kendisine küfredildiğini iddia ederek saldırdı.

Otobüs firması çalışanlarının şiddeti çevredeki bir vatandaşın amatör kamerası ile kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.