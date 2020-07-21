İşitme engelli atlet Yasin Süzen'in hedefi iki federasyonla altın madalya

ANKARA (AA) - FATİH GAZİOĞLU - Atletizmde 4x400 bayrak takımı ve işitme engelliler milli takımında yer alan Yasin Süzen, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda 400 metrede oyunlar rekoru kırarak şampiyon olan Yasin Süzen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi, çalışmaları ve hedeflerine ilişkin antrenörü Salih Öztürk aracılığıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hem Türkiye Atletizm Federasyonu hem de hem de İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde yarıştığını anlatan Yasin, "10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandım. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Şimdi en büyük hedefim, gelecek seneye ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na ülkem adına katılıp, 4x400 bayrak takımında yarışmak. Oradan altı madalya ile dönmek istiyorum." dedi.

- "Hem işitme engelli hem de normal sporcularla yarışan tek atletim"





Hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Yasin, "Hem işitme engelli hem de normal sporcularla yarışan tek atletim." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Salih Öztürk'e teşekkürlerini aktaran milli atlet, "O hem hocam hem tercümanım. Gelişimimde çok büyük katkısı var. Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır'a, bize pandemi sürecinde tesislerini açarak yardımcı olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gelecek planlamasına değinen Yasin, "Kariyerim bittikten sonra antrenör olup, kendim gibi çocukları yetiştirmek istiyorum. Onlarla daha iyi iletişim kuracağıma inanıyorum. Bunun için de ayrıca kendimi yetiştirmeye ve bu yönümü geliştirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Öztürk: "Yasin örnek bir sporcudur"







Yasin Süzen'in antrenörlüğünü üstlenen Salih Öztürk, belirledikleri hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını aktardı.

Bu amaçla antrenmanlarını sürdürdüklerini dile getiren Öztürk, "Yasin Süzen 4x400 bayrak takımında yer alan tek engelli sporcu. Dünyada işitme engelli olup da A takımda normal sporcularla yarışan başka bir atlet yok. Yasin'in başarılarına sahip olan ikinci bir sporcu yok. Çünkü Yasin, Avrupa salon, Avrupa açık, dünya salon, dünya açık ve olimpiyat şampiyonlukları ile olimpiyat rekoruna sahip tek sporcu. Bunlar çok büyük başarılar. Yasin bu anlamda hem normal hem de engelli sporculara rol model teşkil eden, örnek bir sporcudur" şeklinde görüş belirtti.







