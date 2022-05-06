Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Isırgan otu faydaları nelerdir? Isırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı

Isırgan otu nedir?

Isırgan otu (urtica dioica), eski çağlardan beri bitkisel tıpta temel bir malzeme olmuştur. Bilimsel adı, “yakmak” anlamına gelen Latince ürodan gelmektedir, çünkü yaprakları temas halinde geçici bir yanma hissine neden olabilir. Eski Mısırlılar, artrit tedavisi ve bel ağrısını tedavi etmek için ısırgan otu kullanmışlardır

Isırgan otu suyu ne işe yarar?

Kabızlığa iyi gelir, bitkinlik ve halsizlik şikayetlerinde faydalı olur. Isırgan otu suyunu sindirim sorunu olanlar; ısırgan otu yemeğini ise kansızlık, böbrek ve mesane sorunu yaşayanlar kullanabilirler. Saçlara olan faydası da oldukça etkilidir. Bitkinin suyu ve şampuanı, saç sorunları için kullanılabilir.

Isırgan otu suyunun faydaları nelerdir?

– Şeker hastalarının yüksek şeker seviyelerini indirmeye yardım eder.

– Solunum yolları için kullanılabilen ısırgan otu suyu aynı zamanda boğazdaki iltihapların giderilmesinde etkilidir.

– Zengin mineraller içermesi nedeniyle kansızlığa destek olmak için kullanılır.

– İştah açıcı etkisiyle yemek yeme kapasitesini artırır. Bunun yanında kan pıhtılaşmasını önler.

– Romatizma hastalığını tedavi edici özelliğe sahiptir. Romatizma ağrıları için kullanıldığı bilinmektedir.

– Ödem problemlerine iyi gelen ısırgan otu suyu aynı zamanda idrar söktürücü bir bitkidir.

– Vücutta yer alan ürik asit miktarının böbreklerden atılmasını artırarak faydalı olur.

– Anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– Balgam söktürme amacıyla kullanılır.

– Hücre yenileyici özelliğe sahip olduğundan saç derisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kepek problemini başarılı şekilde çözer.

Isırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı ne işe yarar?

Çok güçlü antiseptik özelliği olan ısırgan tohumu, yoğurt ve bal ile karıştırılınca inanılmaz faydalar sağladığını biliyor muydunuz? Peki ısırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı ne işe yarar? Emziren annelere ve demir eksikliği olanlar için mucize etkileri olan bu karışım hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Haberin detayında ısırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımına dair her şeyi bulabilirsiniz.

Alternatif tıpta oldukça etkili olan ısırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı yüzyıllardır hastalıklarda doğal ilaç olarak kullanılır. Ayrı ayrı inanılmaz faydaları olan bu besinlerden elde edilen bu karışım adeta vitamin deposu görevini görür.

Arılar tarafından üretilen ve birçok çiçekte bulunana vitaminin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bal, insan vücudununu baştan aşağı bakterilerden arındırır.

Isırgan otu ise içerdiği içerdiği güçlü çözücü maddeler sayesinde kan hücrelerinin dolaşımını hızlandırarak kan basıncını dengeler. Ayrıca demir bakımından zengin olan ısırgan otu, kan hücrelerinin sayısını artırır.

Yüzyıllardır kullanılan bal ve ısırgan tohumu karışımı kanı temizler. Hatat bazı aktarcılarda bu karışım hazır olarak satılır. Evde de ısırgan otu tohumlarını bir sahanda döverek toz haline getirin. Saf bal ile karıştırıp üç gün buzsolabında bekletiniz. Daha sonra her gün bir kaşık bu karışımdan tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışıma yoğurtta ekleyerek daha etkili bir doğal ilaç haline getirebilirsiniz.

Isırgan tohumu, bal ve yoğurt karışımı ne işe yarar?

- Bağırsakalrın fonksiyonlarını düzenler. Kalan besn atıklarını temizleyerek kabızlık ve ishalin önüne geçer.

- Mide asidinin artmasını önleyerek reflü ve gastirit ya da yemek sonrası yaşanan şişkinlik gibi rahatsızlıkların riskini azaltır.

- Kadınlarda düzensiz adet kanamalarını düzenlerken aynı zamanda şiddetli sancı ve krampların yaşanmasının önüne geçer.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek üst solunum yolalrı hastalıklarına karşı vücut direncini artırır.

- Karaciğer, safra kesesi ve akciğer organlarının toksinlerde arınmasını sağlar.

- Düzenli tüketildiğinde hücre yenilenmesini sağlayarak cildin daha parlak olmasını sağlar. Ayrıca saç köklerini güçlendirerek dökülme ve kepeklenmenin önüne geçer.

Isırgan tohumu ne işe yarar?

Isırgan otu, vücudu toksinlerden arındırır. İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücutta etkisizleştirilen toksinlerin dışarı atılmasını sağlar.

Lenf sistemini uyarır. Fazla toksinlerin atılmasında büyük rol oynar.

Isırgan otu tohumu, böbrek taşı oluşumunu önler. Bu tohum, safra kesesi ve mesanede taş ve kum oluşumunu engeller.

Kan dolaşımını hızlandırır ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Isırgan otunun içinde yüksek oranda C vitamini bulunur. İçeriğindeki Demir bileşenleri ise kırmızı kan hücresi oluşumunu hızlandırır. Kronik yorgunluğun ve aneminin hafifletilmesi sağlanıyor.

Diş eti iltihabı ve kanamaların önlenmesine yardımcı olur.

Isırgan otu tohumu neye iyi gelir?

Solunum sorunlarını gidermede etkilidir. Saman nezlesi ve astım gibi üst solunum yolu hastalıklarını hafifletir.

Alerjik hastalıkların hafifletmesini sağlar.

Eklem ağrılarını, romatizmayı ve kireçlenmeyi büyük oranda azaltır.

Gut hastalığının tedavisinde etkilidir.

Prostat kanseri başta olmak üzere prostat hastalıklarından korunmanızı sağlar.

Cildi güzelleştirirken ve sivilce oluşumunu büyük ölçüde önler.

Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.

Isırgan otu emzirme dönemindeki kadınların sütünü arttırmaya yardımcı olur.

Mide bulantısı ve ishali kesmeye yardımcı olur.

Isırgan otu suyu nasıl hazırlanır?

Orta boy bir tencereye 1 lite su koyulur, su kaynatılır su kaynadıktan sonra içerisine yarım demet ısırgan otu koyulur, ocağın altı kapatılarak 15 dakika demlenmeye bırakılır. Dilerseniz cezveye su koyarak yeteri kadar ısırgan otu ekleyerek daha az oranda hazırlayabilirsiniz.

Isırgan otu suyu hergün içilebilir.

Kalp, böbrek gibi ciddi rahatsızlığa sahip kişiler tarafından içilmesi kesinlikle yasaktır. Daha hafif hastalığı olanlar için içmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Isırgan otu yağı ne işe yarıyor?

Isırgan otu yağı cildin temizlenerek zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Isırgan otu yağı özellikle sedef hastalığı gibi hastalıklarda faydalı olmaktadır. Cilt sorunlarında özellikle güneş lekelerinde ve diğer rahatsızlıklarda kullanılması cilde parlak bir görünüm sağlamaktadır.

Isırgan otu kökü ne işe yarıyor?

Isırgan otu, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Isırgan otunun, yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır.

Isırgan otu kremi ne işe yarar?

Isırgan otu yağı cildin temizlenerek zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Isırgan otu yağı özellikle sedef hastalığı gibi hastalıklarda faydalı olmaktadır. Cilt sorunlarında özellikle güneş lekelerinde ve diğer rahatsızlıklarda kullanılması cilde parlak bir görünüm sağlamaktadır.

Isırgan otu kremi nasıl yapılır?

Kurutulmuş veya çiğ ısırgan otunu 3 bardak su içerisinde kaynatın. Kaynayan karışımı süzün. Düzenli olarak günde sabah ve akşam olmak üzere uygulayın. Tonik olarak kullanabileceğiniz bu karışım cildinizin sıkılaşmasını ve kırışık görünümünün azalmasını sağlayacaktır.

Isırgan otu çayı ne işe yarar? Isırgan yaprağı ne işe yarar?

Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otu, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Isırgan otu, antioksidan içermesi nedeniyle serbest radikallerin oluşumunu önler.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

İlk olarak kaç çay bardağı ısırgan otu çayı yapacağınıza karar vermelisiniz. Eğer 5 çay bardağı ısırgan otu çayı demlemek istiyorsanız, 5 çay kaşığı ısırgan otu yeterli olacaktır. İlk başta suyunuzu kaynatacaksınız. Daha sonra istediğiniz miktarda ısırgan otunu çay kaşıyla suya boşaltacaksınız. En az 10 dakika demlendikten sonra sizde bu çaydan faydalanabilirsiniz. Ancak ısırgan otu çayının 10 dakika ve üzeri demlenmesine dikkat edin. Aksi halde midenize dokunabilir.

İbrahim Saraçoğlu’ndan saçlar için ısırgan kürü

Bu kür Kepeği, saç yağlanmasını önlerken aynı zamanda saça canlılık ve parlaklık verir.

Malzemeler

750 ml su

Bir tutam ısırgan otu

İbrahim Saraçoğlu ısırgan kürü nasıl yapılır?

Hazırlanışı: Isırgan otu su içerisinde 4 dakika haşlanarak süzülür ve soğumaya bırakılır. Karışım soğuduktan sonra temiz saç bu karışımla yıkanır yarım saat beklenir ve şampuan kullanmadan durulanır. Saçlarınızda kepek problemi varsa haftada iki kez, eğer yoksa haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Taze Isırgan otu nasıl tüketilmeli?

Isırgan otu kaynatıldığında ya da pişirildiğinde diğer birçok bitkinin aksine sahip olduğu vitamin değerlerini kaybetmez. Bu nedenle taze ısırgandan yapılan börekler, çorbalar, ısırgan yemeği de oldukça yararlıdır. Ayrıca taze veya kuru ısırganı çay olarakta tüketebilirsiniz.

Isırgan otunun besin değerleri

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: kcal42

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şekerler: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg