  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya şaşkın: 'Türkiye alımı azalttı' diyerek duyurdular Fabrika servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Karahasanoğlu Bülent Kaya'nın cevaplarını değiştirdi! Sebebini öğrenince şaşıracaksınız Alevler dört katlı binayı sardı! Gece yarısı kabusu yaşadılar: 11 ölü, 16 yaralı Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler İran'dan nükleer tesisler için rest! Şartlar yerine getirilmeden UAEA'ya kapılar açılmayacak Erzurum'da sabah saatlerinde deprem! AFAD son depremleri açıkladı 16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir) ABD'den İran'a karşı dev askeri yığınak! Üçüncü uçak gemisi de Orta Doğu'ya ulaştı
Yerel Isınmak için mangalı eve aldı! Karbonmonoksit faciasında 1 kişi öldü
Yerel

Isınmak için mangalı eve aldı! Karbonmonoksit faciasında 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Isınmak için mangalı eve aldı! Karbonmonoksit faciasında 1 kişi öldü

Kilis’te balkonda kullanılan mangalın eve alınmasının ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 72 yaşındaki Zekiye Karlı hayatını kaybetti.

Kilis’ten acı haber geldi. İddiaya göre üşüdüğü için balkondaki mangalı evin içine alan Zekiye Karlı (72)ile üvey oğlu M.D. (28), gazdan zehirlendi. Olay, sabah saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldığı öne sürülen Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zekiye Karlı ve M.D., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Karlı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin ise tedavisi sürüyor.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Oyun" adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası
“Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası

Gündem

“Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası

Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!
Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!

Dünya

Zehirli mantar yiyen üç çocuk vefat etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23