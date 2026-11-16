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Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

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Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

Bağırsak florasının korunması büyük önem taşıdığını sandığımız o meşhur Chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme ve fit yaşamda favori haline geldi. Ancak bu kez desteği değil tehlikesi ortaya çıktı.

#1
Foto - Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

Chia tohumu, son yıllarda sağlıklı beslenme ve fit yaşam trendlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Kalp-damar sağlığından sindirim sisteminin düzenli çalışmasına kadar vücudun genel işleyişine katkı sağlayan bu küçük tohum, bilinçsizce tüketildiğinde ise bazı sorunlara yol açabiliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Doğal olan zararsızdır” düşüncesinin büyük bir yanılgı olduğunu belirterek chia tüketiminde en sık yapılan 5 hatayı sıraladı.

#2
Foto - Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

Chia tohumunun faydaları Eren’e göre chia tohumu yüksek lif oranı, bitkisel protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle öne çıkıyor: “Chia tohumu; yüksek lif oranı, bitkisel protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle bağışıklığı destekliyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Ancak her alışkanlıkta olduğu gibi, chia tohumunun da bilinçsizce tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.” Tohumun faydalarını daha ayrıntılı olarak chia tohumunun faydaları yazımızda ele almıştık. Eren, günde 1-2 yemek kaşığı kadar, bol sıvıyla ve miktarı yavaş yavaş artırarak tüketmeyi öneriyor: “Çünkü chia tohumu yüksek lif içerdiğinden suyla temas ettiğinde şişer; bu nedenle boğazda tıkanma ve sindirim sorunlarını önlemek için yeterli sıvı alımıyla birlikte, ölçülü ve kademeli şekilde tüketilmesi gerekir.” Chia tohumu tüketirken yapılan 5 hata 1. Kuru tüketmek Chia tohumları sıvı emerek şişiyor. Bu nedenle kuru tüketmek yemek borusunda takılmaya ya da sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Eren, tüketmeden önce bir süre sıvıda bekletmeyi ya da yoğurt, süt veya smoothie gibi besinlerle karıştırmayı öneriyor; bu hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de besin değerinden daha iyi yararlanmayı sağlıyor. 2. Fazla tüketmek Chia’nın aşırı tüketimi kabızlık, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Kabızlık eğilimi olanlar chia’yı mutlaka yeterli sıvıyla tüketmeli ve miktarı yavaş yavaş artırmalı. Ayrıca chia kalorisi yüksek bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketmek fark edilmeden kilo alımına neden olabiliyor.

#3
Foto - Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

3. Su dengesini ihmal etmek Chia tohumu fazla tüketildiğinde yüksek lif içeriği nedeniyle vücudun su ihtiyacı artıyor. Yeterli sıvı alınmazsa dehidrasyon ve mineral dengesizlikleri ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle chia tüketirken bol su içmek gerekiyor. 4. Vücudu alıştırmadan başlamak Lif tüketimi düşük olan kişiler chia’ya birden fazla kaşıkla başladığında vücut bu artışa hemen uyum sağlayamayabiliyor ve gaz, karın ağrısı ile şişkinlik görülebiliyor. Eren’e göre küçük miktarlarla başlayıp zamanla artırmak en doğru yaklaşım. 5. İlaç etkileşimini göz ardı etmek Kan sulandırıcı ya da tansiyon ilacı kullananlar ve kronik hastalığı olan kişiler, chia tohumunu yüksek miktarda tüketmeden önce doktorlarına danışmalı. Eren’e göre chia kan basıncını ve pıhtılaşmayı etkileyebiliyor; bu etki ilaçlarla bir araya geldiğinde istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Sık sorulan sorular Günde ne kadar chia tohumu tüketilmeli? Derya Eren, günde 1-2 yemek kaşığı kadar, bol sıvıyla ve miktarı kademeli artırarak tüketmeyi öneriyor.

#4
Foto - Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

Chia tohumu kuru yenir mi? Önerilmiyor. Sıvı emerek şiştiği için kuru tüketildiğinde yemek borusunda takılma ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Chia tohumu kilo aldırır mı? Kalorisi yüksek bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olabiliyor. Chia tohumunu kimler dikkatli tüketmeli? Kan sulandırıcı ya da tansiyon ilacı kullananlar ve kronik hastalığı olanlar yüksek miktarda tüketmeden önce doktora danışmalı. Chia tohumu, içerdiği triptofan amino asidi sayesinde serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini destekleyerek uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur.

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