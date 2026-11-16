Meğer hata yapıyormuşuz o tehlikenin önünü açıyor! Bağırsak dostu: Bir tane bile varsa hemen bunu yapın

Chia tohumunun faydaları Eren’e göre chia tohumu yüksek lif oranı, bitkisel protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle öne çıkıyor: “Chia tohumu; yüksek lif oranı, bitkisel protein içeriği ve omega-3 yağ asitleriyle bağışıklığı destekliyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Ancak her alışkanlıkta olduğu gibi, chia tohumunun da bilinçsizce tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.” Tohumun faydalarını daha ayrıntılı olarak chia tohumunun faydaları yazımızda ele almıştık. Eren, günde 1-2 yemek kaşığı kadar, bol sıvıyla ve miktarı yavaş yavaş artırarak tüketmeyi öneriyor: “Çünkü chia tohumu yüksek lif içerdiğinden suyla temas ettiğinde şişer; bu nedenle boğazda tıkanma ve sindirim sorunlarını önlemek için yeterli sıvı alımıyla birlikte, ölçülü ve kademeli şekilde tüketilmesi gerekir.” Chia tohumu tüketirken yapılan 5 hata 1. Kuru tüketmek Chia tohumları sıvı emerek şişiyor. Bu nedenle kuru tüketmek yemek borusunda takılmaya ya da sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Eren, tüketmeden önce bir süre sıvıda bekletmeyi ya da yoğurt, süt veya smoothie gibi besinlerle karıştırmayı öneriyor; bu hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de besin değerinden daha iyi yararlanmayı sağlıyor. 2. Fazla tüketmek Chia’nın aşırı tüketimi kabızlık, şişkinlik ve sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Kabızlık eğilimi olanlar chia’yı mutlaka yeterli sıvıyla tüketmeli ve miktarı yavaş yavaş artırmalı. Ayrıca chia kalorisi yüksek bir besin olduğu için gereğinden fazla tüketmek fark edilmeden kilo alımına neden olabiliyor.