İşine bak ‘TMMOB’

Resul Ekrem Şahan Ankara 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili yazılı açıklamada bulunan TMMOB yönetimi, “24 Haziran seçimleri sonrasında uygulamaya konulan tek adam rejimi, 12 Eylül Hukukunun en yüksek aşamasıdır!” ifadelerini kullandı. Kendi görev alanı dışında her konuda açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) mimar ve mühendislerden tepki geldi. Elektrik Mühendisi Hüseyin Zeybek, “TMMOB’un görev alanlarına girmeyen konular hakkında açıklamalarda bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bu tarz açıklamalara baktığımız zaman işin başındaki adamların zihniyetlerinin açığa çıktığını görüyoruz. Yapmış oldukları açıklamalar bizleri yansıtmıyor. TMMOB’un gereksiz açıklamalar yapmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAVA AÇARAK MİMARLARI SİNDİRİYORLAR”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından defalarca haksız yere cezalandırıldığı için isminin açıklanmasını istemeyen bir mimar da, “TMMOB hakkındaki gerçekleri söylediğim zaman hemen peşine dava açıyorlar. Her ne kadar yüzde 4- 5’lik üyeyi temsil ediyor olsalar da yüzde 100’ü temsil ediyorlarmış gibi TMMOB yönetimi kendilerini bir halt zannediyorlar. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığına, gerekli bakanlıklara ulaşmak istedim ama ulaşamıyorum. Bugün memlekette hainler daha mı kıymetli? TMMOB yönetimin bu açıklaması ne ilk ne de son. Bu kişilerin ne bayramları ne de seyranları var. Ben bu adamların yönetimlerinde de, içlerinde de bulundum. Bütün formülleri biliyorum. Fakat bu durumu da kimseye intikal ettiremiyorum” şeklinde konuştu.