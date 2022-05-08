İşinde beceriksiz ama alkol festivalinde becerikli! Millete alkol içirmek AK Partili Başkan'a mı kaldı?

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde düzenlenecek olan alkollü Kozlu Müzik Festivali’ne tepkiler devam ediyor.

42 bin nüfuslu Kozlu’da yaklaşık 3 milyon liralık elektrik borcunu ödemediği için vatandaşları susuz bırakan ve kasıt olduğunu söyleyerek kendisini savunan AK Partili Belediye Başkanı Ali Bektaş, ilçede düzenlenecek olan festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Partili Başkan alkollü festivali savundu

Adeta millete alkol içirmeyi kendisine bir borç gibi gören Bektaş, alkollü festivali savunarak şu ifadeleri kullandı:

Sosyal toplumu rahatsız eden bir durum olmadığı sürece bir şey olmaz. Adı geçen firmalar bu memlekette yüzlerce kişi çalıştırıyorlar. Sigortasını ve vergisini ödüyorlar. Bizim kimsenin yaşam tarzına karışmaya hakkınız yok. Özgür bir ülkede yaşıyoruz.

Tepki gösteren vatandaşlara 'yobaz' dedi

İşinde beceriksizliğiyle nam salan AK Partili Başkan, daha da ileri gidip alkollü festivale tepki gösteren vatandaşlara ‘yobaz’ diyerek hakarette bulundu.

"Bunlar öküz altında buzağı arayan insanlardır." diyen Bektaş "Geçen sene bu etkinliği yaptık ve bir sıkıntı olmadı. Bu muhabbetler tamamen siyasal, bu muhabbeti çıkaran insan belki de her akşam içiyordur. Laf olsun diye, konuşuyorlar. Bu memlekette bazı kafalar var, sağın da yobazı var solun da yobazı var. Bunların ikisine de ne yaparsanız yapın beğendiremezsiniz. Yobazlar çok tehlikeli insanlardır." şeklinde konuştu.

Sarhoşun kazasının sorumlusu olacak mısın?

Düzenlenen festivalle vatandaşların alkol içmesine aracılık yapan Bektaş'a, açıklamalarından dolayı tepki yağdı. Vatandaşlar, Bektaş'a "Festivalden çıkan sarhoş birisi kaza yaparsa bunun sorumlusu olacak mısın?" diye sordu.