İşin içinden çıkamayınca itiraf ederek yandaşlarını rezil etti: Ne var 1 saat alem yaptıysam(!)

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Gazeteci Cengiz Alçayır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullu kar sebebi ile evine gidemezken bir balıkçı lokantasında keyif yaptığını yazmıştı.

İmamoğlu'na güvenip sazanlık yapanlar rezil oldu!

CHP'ye yakın medya kuruluşları ve isimler, görüntülerin eski bir döneme ait olduğunu öne sürerek, iddiaları yalanlamıştı. Ancak Alçayır'ın bir sonraki paylaşımından sonra geri adım atan CHP'li İmamoğlu'ndan yandaşlarını rezil eden itiraf geldi.

İmamoğlu, utanıp-sıkılmadan, "1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malum." açıklaması yaptı.

"3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu" diyen İmamoğlu, İstanbullu ile şöyle dalga geçti:

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.