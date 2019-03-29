0553 313 94 23

Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız, hazırız”

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, 31 Mart seçimlerine hazır olduklarının altını çizdi.

29 Mart 2019 Cuma 16:59
Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız, hazırız”

Cumhur İttifakı AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, 31 Mart seçimlerine hazır olduklarının altını çizdi.


Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine hazır olduklarını vurguladı. Seçim çalışmalarını başlattıkları ilk günden itibaren yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyleyen Işıksu, “Adapazarı ile hemhal olmuş, meselelerini dert edinmiş, hakkında fikir ve muhabbet besleyen tüm hemşehrilerimle bir araya gelmeye çalıştık. Milletvekillerimizle, Cumhur İttifakı teşkilatlarımızla kapı kapı dolaştık, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmadık. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm eksiklikleri not aldık. Adapazarı’mızın 84 mahallesini tamamladık. Sanayi, ticaret, tarım, turizm, sosyal ve kültürel yaşam olmak üzere tüm başlıklarda Adapazarı tarihinden ilhamla neler yapabiliriz, istişaresini yaptık, sıkı çalıştık, kapsamlı projelerimizi tamamladık ve hemşehrilerimizle paylaştık” diye konuştu.



Adapazarı sevgisinin altını çizen ve vatandaşlarla birlikte şehri çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarına olan inancını paylaşan Mutlu Işıksu, “Adapazarı’nı o kadar çok seviyorum ki beni tanıyan tüm dostlarım sevdamı iyi bilirler. İnanıyorum ki tüm hemşehrilerimiz de sevgimize şahit oldular. 31 Mart seçimlerinde bizlere teveccüh gösterip görevi emanet ettiklerinde biz biliyoruz ki milletimiz de bizlerle birlikte Adapazarı’mızı daha çok sevecekler. Bizim sloganımız ‘Adapazarı’nı Çok Seviyoruz!’ İşimiz, gücümüz, bütün gönlümüz, bütün dünyamız Adapazarı olacak. İnşallah gerçekleştireceğimiz çalışmalar sonucunda hemşehrilerimizin dünyası da Adapazarı olacak, ‘Benim Dünyam Adapazarı’ diyecekler” şeklinde konuştu.



Başkan Adayı Işıksu sözlerinin devamında, “Milletimize inanıyoruz ve çok güveniyoruz. Hemşehrilerimiz doğruyu ve güzeli tercih edecekler ve bizler de inşallah onları mahcup etmeyeceğiz. Kadim geçmişimiz, zamanın ruhu ile bugünü doğru okuma, geleceği kapsamlı ve bilimsel yöntemlerle, uzman görüşleriyle, kurumlarla dayanışma içerisinde planlama, bunlar bizim ana gündemlerimiz olacak. Israrla vurguluyoruz. Adapazarı’mızı biz milletimizle birlikte yöneteceğiz. En yüksek oy oranları ile inşallah Adapazarı’mızın hizmetkarı olmamıza çok az kaldı. İnançlıyız, kararlıyız, hazırız” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:59
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Darbe destekçiliği yapan bir insandan utanç duyuyoruz"
    1. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    2. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    3. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    4. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    5. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    6. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    7. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    9. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    10. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    11. Marmara’da poyraz fırtınası
    12. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    13. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    14. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    15. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    16. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    17. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    18. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    19. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    20. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    21. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    22. Mermer blokları altında kalan işçi..
    23. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    24. Mardin'de balon turizmi başladı
    25. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    26. Hafif ticari araç sulama kanalına..
    27. Cumhur İttifakı Yunusemre ve..
    28. Trump'tan kriz çıkaracak adım: Haftaya..
    29. GÜNCELLEME 5 - Kayıp kız çocuğunun ölü..
    30. Buket Aydın'ı kandırdılar! "Tembeller..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!