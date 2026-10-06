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Gündem Işıklarda inanılmaz olay: Cenaze aracından yola tabut düştü!
Gündem

Işıklarda inanılmaz olay: Cenaze aracından yola tabut düştü!

Yeniakit Publisher
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Işıklarda inanılmaz olay: Cenaze aracından yola tabut düştü!

Isparta’da seyir halindeki cenaze nakil aracından bir tabutın yola düşmesi çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Olay, aracın trafik ışıklarında durduktan sonra yeniden hareket etmesi sırasında yaşandı.

Olay, Isparta - Eğirdir yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Şehir Hastanesi'nden Eğirdir ilçesine nakledilmek üzere iki cenaze götüren cenaze aracı, trafik ışıklarında durup hareket ettiği esnada, içinde erkek bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazenin bulunduğu tabut yerinden kayarak yola düştü.

Olayın ardından tabut, görevliler tarafından yeniden cenaze nakil aracına alındı. Cenaze, yolculuğun devam etmesinin ardından ilgili yakınlarına teslim edildi.
Tabutun, sabitleme sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle kayarak düştüğü öğrenildi.

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