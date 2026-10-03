Yol yapımında ilginç yöntem: Asfaltın içinde koydukları şaşırttı!

GELECEĞİN YOLLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE ŞEKİLLENECEK Araştırmacılar, henüz saha uygulamaları için ticari kullanıma hazır bir asfalt karışımı tasarlamadıklarını belirtseler de elde edilen yüksek kırılma enerjisi tüm dünyada büyük bir heyecan yarattı. Çöpe giden binlerce tonluk naylon halı liflerinin asfalt içine hapsedilmesi projesi, küresel çapta yaşanan devasa çevre kirliliğinin önüne geçebilir. Uzmanlar, hem doğayı kurtaracak hem de ülke ekonomilerine bitmek bilmeyen asfalt onarım maliyetlerinden tasarruf ettirecek bu sistemi daha da geliştirmek amacıyla hummalı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.