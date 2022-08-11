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Ekonomi Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 15:55:00 -
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin 9. maddesinde belirtilen evrakları 4 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Akademik Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular gizli tutulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde yapılmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile / İSTANBUL

Son başvuru tarihi: 24.08.2022

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