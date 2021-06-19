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Ekonomi Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi
Ekonomi

Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

Isı sayaçlarının tamiri, bakımı, ayarlanması, muayenesi ve damgalanmasıyla ilgili servis hizmeti sunmak isteyenlerde aranan şartlarda düzenleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:20:00 -
Isı sayaçlarına yönelik servis hizmeti vermek isteyenlerde aranan şartlarda düzenlemeye gidildi

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 yıl içerisinde, servis hizmeti verebilmek için müracaat edenlerden akreditasyon sertifikası şartı aranmayacak. Daha önce bu süre 3 yıl olarak belirlenmişti.

Ancak bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın ilgili maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen raporu, Bakanlığa ibraz etmesi gerekecek.

Söz konusu rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren akreditasyon sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunluluğu da 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

 

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