İşi "mutfağından" kapan 45 bin profesyonel bu etkinlikte olacak!

Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin en özel koleksiyonlarını, inovatif yeniliklerini ve geleceğin trendlerini vitrine çıkaracak olan Zuchex 2023, 14 Eylül Perşembe günü Tüyap Beylikdüzü’nde kapılarını açıyor. Ticaret Bakanlığı, ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 33.’sü düzenlenen Zuchex’e, yurt içi ve yurt dışından 1.200’ün üzerinde marka katılıyor.

45 bin profesyonelin buluşma noktası

Dünyanın dört bir tarafından, çoğunluğu satın almacı 45 bin profesyonelin ziyaret etmesi beklenen fuar, toplam 100 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Ödüllü ve yeni ürünlerin vitrine çıkacağı Zuchex 2023, ayrıca üç gün boyunca “Kobiler Dijitalleşiyor”, “E-İhracatla Globale Açılıyoruz”, “Türkiye’de ve Dünyada Perakende ve E-Ticaret” ve “İnovatif Tasarım Konuşmaları” ana başlıkları altında ZuchXTalks etkinliğine de ev sahipliği yapacak.

İhracata milyar dolarlık katkı

Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Fuara; yurt içi ve yurt dışındaki büyük satın almacılar, zincir mağazalar, e-ticaret firmaları, bağımsız perakendeciler, toptancı ve perakendeci kuruluşlar, bayi ve distribütörler, HORECA, catering ve organizasyon şirketleri, kurumsal hediyelik eşya firmaları, tasarımcılar ve uluslararası ticaret firmaları gelecek. Sayıları 1.200’ü geçen katılımcı markalarımız, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 45 bin profesyonel ile Zuchex’te buluşacak” dedi.

Firmaları fırsatlar bekliyor

“12 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü, geçtiğimiz yıl 6,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Dünya sıralamasında 8. sıraya yükseldi. Bu yılı, 7 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyoruz” diyen Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Zuchex fuarının bu hedefe ulaşmada doğrudan katkısı olacağını vurguladı.

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