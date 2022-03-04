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Gündem İşi iyice şova çevirdi! Mustafa Sarıgül'den benzin videosu
Gündem

İşi iyice şova çevirdi! Mustafa Sarıgül'den benzin videosu

Siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez akaryakıt pompasını tokatladı. Sarıgül, son olarak tüpü tokatlamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 14:40:00 - 2022-03-04 14:42:59

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakıp işi iyice şova çevirdi.

Sosyal medyada birbirinden çektiği birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen Sarıgül, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel bazda artan benzin fiyatlarının Türkiye'ye yansımasına tepki için pompayı tokatladı.

Yanına bir otobüs firmasının şoförünü alan Sarıgül, "Ankara'dan çıktı yola İstanbul'a doğru gidiyor. Şu an da bin lira zararda. Ben de buradan diyorum ki, jetlerden almadığınız vergiyi otobüs şoförlerimizin mazotunda da almayın be kardeşim" dedi.

Tüpü de tokatlamıştı

Mustafa Sarıgül, son olarak tüp fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için tüpü tokatlamıştı.

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