İşi iyice şova çevirdi! Mustafa Sarıgül'den benzin videosu
Siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştüren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez akaryakıt pompasını tokatladı. Sarıgül, son olarak tüpü tokatlamıştı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakıp işi iyice şova çevirdi.
Sosyal medyada birbirinden çektiği birbirinden ilginç videolarla gündeme gelen Sarıgül, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel bazda artan benzin fiyatlarının Türkiye'ye yansımasına tepki için pompayı tokatladı.
Yanına bir otobüs firmasının şoförünü alan Sarıgül, "Ankara'dan çıktı yola İstanbul'a doğru gidiyor. Şu an da bin lira zararda. Ben de buradan diyorum ki, jetlerden almadığınız vergiyi otobüs şoförlerimizin mazotunda da almayın be kardeşim" dedi.
Tüpü de tokatlamıştı
Mustafa Sarıgül, son olarak tüp fiyatlarındaki artışa dikkat çekmek için tüpü tokatlamıştı.