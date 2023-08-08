İşi gücü eylem, provokasyon! Akit binasını basan Taksiciler Odası kontak kapatacak...
Bünyesindeki taksicileri Akit gazetesine karşı kışkırtarak bina önüne getirip taşkınlık çıkartan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni bir provokasyona hazırlanıyor: Kontak kapatacağız!
Kılıçdaroğlu ile yaşadığı koltuk kavgası sebebiyle İstanbul'daki sorumluluğunu orta yerde bırakan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin UKOME toplantısından şehirde yaşayanları üzecek zam kararları çıktı.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, toplu taşıma fiyatı yüzde 51,52 oranında yükseltildi.
Geçtiğimiz dönemde Akit Medya Grubu binasını kışkırttığı taksicilerle birlikte basarak provokasyona soyunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME zammını az buldu. Aksu toplantı salonunu terk etti.
Kontak kapatma tehdidi!
Toplantıyı terk ettikten gazetecilere açıklamada bulunan Aksu, İBB'yi kontak kapatmakla tehdit etti.
''Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" diyen Aksu, şu ifadeleri kullandı:
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Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler, esnaf hiçe sayılmış.
Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız, kontak kapatmak zorunda kalacak. Bilginize sunuyoruz.
Aksu'nun beğenmediği zam!
Zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 75 zamla 40 liradan 70 liraya yükseldi.