İşi gücü bırakan Türkiye başıboş köpekleri tartışıyor! İşte mama lobisinin zararsız dediği hayvanlar
AK Parti iktidarının başıboş köpek sorununa ilişkin yasa tasarısı gündemdeki yerini korurken mama lobisi yasaya engel olma çabalarını sürdürüyor.
Başıboş sokak köpeklerinin tartışması uzadıkça toplum huzuru sağlanamazken, sözde bir hayvanseverin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
Köpeklere mama veren videodaki kadın o anları cep telefonuyla kaydetti.
Savundukları köpeklerin aslında nasıl saldırgan oldukları kameraya yansıdı.
Araçtaki köpek, kendisine mama veren kadına hırlayıp saldırı pozisyonu alırken, mamadan nemalandığı anlaşılan kadın köpeğin saldırganlığını, "İşte açlık böyle bir şey" bahanesine bağladı.