THY - İmaj
0553 313 94 23

İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal, ishal yapan ve ishale iyi gelen yiyecekler hakkında konuştu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:43
İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri karıştırarak tüketmek ve meyvelerin yanında soğuk içecekler içmek mide ve barsak hareketlerini bozarak ishale neden oluyor.

Yazın sıcak ortamda mikroplar daha çok çoğalıyor, besinleri serin yerlerde saklamak daha zorlaşıyor ve besin zehirlenmeleri ve ishaller sık görülüyor.

International Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal, yazın meyveleri karıştırarak ve soğuk tüketmenin ishale neden olduğunu söylüyor.

Tıpta “gastroenterit” olarak adlandırılan besin zehirlenmesinde ise, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülüyor. Gastroenteritte, mide ve barsak hareketleri bozuluyor, ağızdan alınan yiyeceklerinin sindirim sistemini hızlı ve erimemiş terketmeleri sonucunda ishal ortaya çıkıyor.

YAZIN YUMURTA İÇEREN BESİNLERE DAHA ÇOK DİKKAT

Yumurta içeren unlu mamuller, yaş pasta, tavuk eti (kırmızı ete göre daha kolay bozuluyor) tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Tavuk eti bozulunca “salmonella” gibi mikroplar kısa sürede aşırı miktarda ürüyor. Bu mikropların toksinleri de ishale yol açabiliyor. Mikrobik olmayanlar ise karışık meyvelerin yenmesinden kaynaklanıyor.

BU YİYECEKLER İSHAL YAPAR!

Bazı yiyecekleri az miktarda tüketmek sorun yaratmasa da, fazla miktarda yemek ishale neden oluyor. İşte bu yiyeceklerden bazıları:

Taze kayısı (kayısı suyu), üzüm (üzüm suyu), erik, kiraz, kavun, karpuz

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

İshal nedeniyle gelen erişkin ve hastalara özellikle 24-48 saat belli yiyecekleri tüketmelerini önerdiklerini belirten Dr. Murat Soysal, ishale iyi gelen yiyecekleri şöyle sıraladı:

Muz, şeftali, elma, peynir, zeytin, ekmek, az yağlı makarna, haşlanmış patates, patates püresi, pirinç çorbası.

İSHALE KARŞI KAHVE TELVESİ, KURU ÇAY YEMEYİN!

İshal çoğu zaman aniden ortaya çıkan bir durum. Bu nedenle çareyi geleneksel yöntemlerde aramaya yol açıyor. İshali gidermek için kahve telvesi, kuru çay yemek ishali kesmeyeceği gibi, midenin ve bağırsakların da tahrişine neden olabiliyor. Dr. Murat Soysal, ishale yüksek ateşin de eşlik etmesi ve 24 saat boyunca geçmemesi halinde hekime başvurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Elma, armut, şeftaliden birer tane, karpuz kavundan birer ince dilim, erik için 15 adetten fazla tüketmemek gerekiyor. Meyveleri soğuk yememek önemli. Eğer kişide mide hassasiyeti varsa, sadece meyvelerin yanı sıra soğuk meşrubat da içiyorsa ishal yapar. Deniz ve havuz suyunun yutulması, mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olabilir. Karnı üşütmek diye tabir edilen durumda, vücut terliyken klimaya maruz kalmak nedeniyle ishal ve karın ağrısı oluşur.”

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 20:43
  1. ishal
  2. ishale karşı
  3. ishale yol açan
  4. bağırsak
  5. iç hastalıkları
  6. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması