İshale iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri karıştırarak tüketmek ve meyvelerin yanında soğuk içecekler içmek mide ve barsak hareketlerini bozarak ishale neden oluyor.

Yazın sıcak ortamda mikroplar daha çok çoğalıyor, besinleri serin yerlerde saklamak daha zorlaşıyor ve besin zehirlenmeleri ve ishaller sık görülüyor.

International Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Soysal, yazın meyveleri karıştırarak ve soğuk tüketmenin ishale neden olduğunu söylüyor.

Tıpta “gastroenterit” olarak adlandırılan besin zehirlenmesinde ise, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülüyor. Gastroenteritte, mide ve barsak hareketleri bozuluyor, ağızdan alınan yiyeceklerinin sindirim sistemini hızlı ve erimemiş terketmeleri sonucunda ishal ortaya çıkıyor.

YAZIN YUMURTA İÇEREN BESİNLERE DAHA ÇOK DİKKAT

Yumurta içeren unlu mamuller, yaş pasta, tavuk eti (kırmızı ete göre daha kolay bozuluyor) tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Tavuk eti bozulunca “salmonella” gibi mikroplar kısa sürede aşırı miktarda ürüyor. Bu mikropların toksinleri de ishale yol açabiliyor. Mikrobik olmayanlar ise karışık meyvelerin yenmesinden kaynaklanıyor.

BU YİYECEKLER İSHAL YAPAR!

Bazı yiyecekleri az miktarda tüketmek sorun yaratmasa da, fazla miktarda yemek ishale neden oluyor. İşte bu yiyeceklerden bazıları:

Taze kayısı (kayısı suyu), üzüm (üzüm suyu), erik, kiraz, kavun, karpuz

İSHALE İYİ GELEN YİYECEKLER

İshal nedeniyle gelen erişkin ve hastalara özellikle 24-48 saat belli yiyecekleri tüketmelerini önerdiklerini belirten Dr. Murat Soysal, ishale iyi gelen yiyecekleri şöyle sıraladı:

Muz, şeftali, elma, peynir, zeytin, ekmek, az yağlı makarna, haşlanmış patates, patates püresi, pirinç çorbası.

İSHALE KARŞI KAHVE TELVESİ, KURU ÇAY YEMEYİN!

İshal çoğu zaman aniden ortaya çıkan bir durum. Bu nedenle çareyi geleneksel yöntemlerde aramaya yol açıyor. İshali gidermek için kahve telvesi, kuru çay yemek ishali kesmeyeceği gibi, midenin ve bağırsakların da tahrişine neden olabiliyor. Dr. Murat Soysal, ishale yüksek ateşin de eşlik etmesi ve 24 saat boyunca geçmemesi halinde hekime başvurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Elma, armut, şeftaliden birer tane, karpuz kavundan birer ince dilim, erik için 15 adetten fazla tüketmemek gerekiyor. Meyveleri soğuk yememek önemli. Eğer kişide mide hassasiyeti varsa, sadece meyvelerin yanı sıra soğuk meşrubat da içiyorsa ishal yapar. Deniz ve havuz suyunun yutulması, mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olabilir. Karnı üşütmek diye tabir edilen durumda, vücut terliyken klimaya maruz kalmak nedeniyle ishal ve karın ağrısı oluşur.”