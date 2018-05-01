İshak Paşa Sarayı yeni yüzüyle ziyaretçilerini etkileyecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığının çevre düzenlemesi projesi ile yeni bir ihtişama kavuşarak turizme çok önemli bir katkı sağlayacak.

Osmanlı'nın Anadolu'daki en önemli eserlerinden İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihi özelliğiyle yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Medeniyetler geçidi'' olarak nitelendirilen bölgede Lale Devri'nde inşa edilen ve ülkede Topkapı'dan sonra en büyük saray olan yapının, gerçekleştirilen çeşitli düzenlemeler ve yapılacak olan çevre düzenlemesiyle ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, geçen sene bazı problemler nedeniyle sarayın yeteri kadar turist ağırlayamadığını ifade ederek, bu sene sezona daha iddialı girdiklerini söyledi.

Henüz turizm sezonuna girmemelerine rağmen ziyaretçi sayısında geçen senelere oranla yüzde 100'lük artış yaşadıklarını aktaran Bulut, "Son 2 ayda 15 bin ziyaretçi ağırladık. Sezonun açık olmadığı bir dönem olmasına rağmen bu rakamı yakaladık. Bu sene inşallah İshak Paşa Sarayı'nın 200 binin üzerinde bir ziyaretçi potansiyeli olacağını tahmin ediyorum. Bu çevre düzenlemesi ile de bu sayı daha da artacaktır" şeklinde konuştu.

Muhsin Bulut, daha önce sarayın restore edildiğine dikkati çekerek, bunun dışında çevre düzenlemesi konusunda ciddi adım attıklarını belirtti.

"İshak Paşa Sarayı'nın yıllardır ihmal edilen bir özelliği vardı" diyen Bulut, şöyle devam etti:

"Sarayda restorasyon anlamında ciddi çalışmalar yaptık ama çevre düzenlemesiyle ilgili de ciddi çalışma yapmamız gerekiyordu. Bunun için Valiliğimiz İl Özel İdaresince projesi hazırlandı, kuruldan geçti ve ihalesi yapıldı. İnşallah birkaç gün içerisinde sarayın çevre düzenlemesi ve peyzajını yapacağız. Projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 9 milyon liralık projedir. İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki çakıl taşları, düzensiz yollar ve sarayın önündeki taşlama merkezi yeniden düzenlenecek. Bu çalışmalarla saray, yeni silueti ile ziyaretçilerini karşılayacak"

Muhsin Bulut, sarayın daha önce pazartesi günleri kapalı tutulduğunu hatırlatarak, "İshak Paşa Sarayı artık pazartesi günleri de turizme hizmet edecek. Saray, mevsim şartlarına göre gün doğumundan batımına kadar açık tutulacak. Bunu resmi olarak tur operatörleri, seyahat acenteleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bildireceğiz. Artık pazartesi günü ziyaretçilerimiz kapıdan geri dönmeyecek veya bunun için özel bir izin almalarına gerek kalmayacak. İshak Paşa Sarayı haftanın her günü açık kalacak" dedi.