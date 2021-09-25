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Ekonomi İSG’den yolcular için alışveriş kampanyası
Ekonomi

İSG’den yolcular için alışveriş kampanyası

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), yolcularına terminalde alışveriş yaparken kazanmaları için bir kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:13:00 -
İSG’den yolcular için alışveriş kampanyası

Terminal içindeki yiyecek ve içecek mağazalarının yanı sıra Duty Free mağazaları, PPG lounge alanları, Kepler uyku kabinleri, İSG Airport Otel ve havalimanı kapalı otoparkını kapsayan kampanya, 31 Aralık’a kadar devam edecek. Kampanyaya katılan yolcular, terminal içinde bulunan yiyecek ve içecek mağazalarından yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim şansı yakalıyor ve bu indirimi kampanyaya katılan tüm markalara ait noktalarda kullanabiliyor. Duty Free mağazasında en az 100 avro alışveriş yapan yolcular, anında 10 avro indirim fırsatı elde ediyor.

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