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Dünya İşgalciler Lübnan'a saldırdı!
Dünya

İşgalciler Lübnan'a saldırdı!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 16:36:00 -
İşgalciler Lübnan'a saldırdı!

İşgal ordusu Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Hermel kenti yakınlarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İşgal ordusu Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırında yer alan Hermel kenti yakınlarına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre siyonist rejime ait hava araçları Lübnan'ın doğusunda bulunan Hermel kenti yakınlarındaki Fara Vadisi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası patlama seslerinin duyulduğu ve vurulan noktalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

İşgal ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ilk defa Suriye sınırında yer alan Hermel kenti yakınlarını hedef alıyor.
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