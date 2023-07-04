İşgalci Yahudilerin saldırılarında ölü sayısı 9, yaralı sayısı 100'e yükseldi!

İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'nın Cenin kentine havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a, yaralananların sayısı da 100'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinde Cenin kentinde başlattığı saldırıların bilançosuna dair yeni açıklama yayımladı.

Cenin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlinin sayısının 9'a çıktığı aktarılan açıklamada, İsrail güçleri saldırılarında 20'sinin durumu ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Batı Şeria'nın el-Bire kentinde de Filistinli bir kişinin dün İsrail kurşunuyla öldüğü hatırlatılan açıklamada, böylece Batı Şeria'da dün 10 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in Cenin'e başlattığı saldırı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria genelinde olaylar çıkmıştı. Filistinliler, başta Ramallah ve el-Bire kentleri olmak üzere el-Halil, Beytüllahim, Tulkerim ve Nablus'un güneyinde, İsrail'in Cenin'e saldırısına tepki olarak sokaklara dökülmüştü.

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İsrail ordu kaynakları da basına yaptıkları açıklamada, Cenin'e başlattıkları saldırının 48 saat kadar sürebileceğini açıklamıştı.