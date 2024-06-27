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Dünya İşgalci Yahudiler okul bombaladı!
Dünya

İşgalci Yahudiler okul bombaladı!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 17:34:00 -
İşgalci Yahudiler okul bombaladı!

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktaları ve Han Yunus kentinde yerinden edilmişlerin bulunduğu bir okulu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Terörist İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktaları ve Han Yunus kentinde yerinden edilmişlerin bulunduğu bir okulu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bazı evleri bombaladı ve kentin batısındaki Brezilya Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait evleri yaktı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Büyük Absan beldesinde bulunan el-Hanse Okuluna düzenlediği saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Gazze-Avrupa Hastanesi sağlık kaynakları yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin bazı bölgelerini hedef alan bombardımanı sonucu hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını bildirdi.

Terörist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli şehit oldu, 86 bin 429 kişi yaralandı.
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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

KAYNAK: AA

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