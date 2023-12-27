İşgalci rejim itiraf etti: sözde 3 asker daha imha edildi!
Gazze'ye kara harekatı başlatan işgalci rejim, mücahitler tarafından ağır zayiata uğratılıyor. İşgalci rejim, Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
Gazze'ye kara harekatı başlatan işgalci rejim, mücahitler tarafından ağır zayiata uğratılıyor. İşgalci rejim, Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
Siyonist işgalci rejim Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO