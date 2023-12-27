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Dünya İşgalci rejim itiraf etti: sözde 3 asker daha imha edildi!
Dünya

İşgalci rejim itiraf etti: sözde 3 asker daha imha edildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 09:08:00 -
İşgalci rejim itiraf etti: sözde 3 asker daha imha edildi!

Gazze'ye kara harekatı başlatan işgalci rejim, mücahitler tarafından ağır zayiata uğratılıyor. İşgalci rejim, Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Gazze'ye kara harekatı başlatan işgalci rejim, mücahitler tarafından ağır zayiata uğratılıyor. İşgalci rejim, Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

Siyonist işgalci rejim Gazze'de 3 sözde askerinin daha mücahitler tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.

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