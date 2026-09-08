İşgalci İsrail'e tokat gibi ambargo: 12 ülke ticareti kesiyor

Filistin’de sabileri katleden, işgalci teröristleri yerleşimci kılıfıyla mazlumların toprağına çöktüren siyonist rejime karşı uluslararası çember daralıyor. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Yaka'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.

İngiltere Hükümeti, Orta Doğu politikasında tarihi bir dönüşüme imza atarak İsrail'in işgal altındaki Batı Yaka ve Gazze'deki eylemlerine karşı son yılların en sert yaptırım paketini açıkladı.

Avam Kamarası'nda milletvekillerine hitap eden Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İngiltere'nin resmi duruşunu güncelleyerek İsrail'in Batı Yaka'daki işgalinin "hukuka aykırı" olduğunu ve bölgede soykırım yapıldığını hükümet olarak kabul ettiklerini ilan etti.

YASA DIŞI YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE TAM İTHALAT YASAĞI

Miliband tarafından açıklanan kararlar kapsamında, işgal altındaki Batı Yaka'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden İngiltere'ye yapılan tüm malların ithalatı yasaklandı. Ayrıca yasa dışı yerleşimlerin reklamının İngiltere genelinde yapılması men edilirken, inşaat ve finans gibi sektörlerde yerleşimlerin genişlemesine katkı sağlayan şirket ve kişilerin tam kapsamlı İngiliz yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.

SİLAH SATIŞLARINA “ÇİFTE KİLİT” VE YENİ AMBARGO

Gazze'deki operasyonlarda kullanılan 30'dan fazla silah lisansını halihazırda askıda tutan Londra yönetimi, askeri kısıtlamaları bir adım daha ileri taşıdı. İngiltere'nin, İsrail'in işgaline somut olarak katkıda bulunan tüm silah ve ihracat lisans başvurularını reddedeceğini belirten Miliband, bu durumu "çifte kilit" olarak tanımladı. Açıklanan silah ambargosunun işgal sona erene kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Konuşmasında Gazze'deki insani drama da değinen Miliband, bölgede 20 bini çocuk olmak üzere 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, altyapının yüzde 60'ının yıkıldığını hatırlattı.