Hepsi kül oldu: Yangın sonrası acı manzara!

Yangının çıktığı bölgede yaşayan Hüseyin Kurt, "Yangın çıktığı sırada şehirdeydim. Gece haberim oldu, sabah geldim buraya. Direkten çıkmış yangın. Burada annem kalıyordu, annemi de götürmüşler. Herkese geçmiş olsun yapacak bir şey yok. Can kaybı olmadı, mala gelende zaten yerine gelir. Yeter ki insanlarımıza bir şey olmasın, önemli olan bu" sözlerine yer verdi. Öte yandan, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.