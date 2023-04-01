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Dünya İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu
Dünya

İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-01 02:14:00 - 2023-04-01 02:30:27

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya Teravih namazı kılınırken baskın düzenledi. Baskında 1 Filistinli Müslüman şehit edildi.

Siyonist İsrail bu Ramazan ayında da kan akıtmayı sürdürüyor.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya Teravih namazı kılınırken baskın düzenledi.

Çıkan olaylarda 1 Filistinli Müslüman şehit oldu.

Mescid-i Aksa'yı içinde toplanan İsrail polisi ile Filistinli Müslümanlar arasındaki olayların sürdüğü öğrenildi.
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