İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya Teravih namazı kılınırken baskın düzenledi. Baskında 1 Filistinli Müslüman şehit edildi.
Siyonist İsrail bu Ramazan ayında da kan akıtmayı sürdürüyor.
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya Teravih namazı kılınırken baskın düzenledi.
Çıkan olaylarda 1 Filistinli Müslüman şehit oldu.
Mescid-i Aksa'yı içinde toplanan İsrail polisi ile Filistinli Müslümanlar arasındaki olayların sürdüğü öğrenildi.
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