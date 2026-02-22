İşgalci İsrail'den küstah çıkış! Katil sürüsünün yıktığı Gazze için "Para vermeyiz" dediler!
Siyonist rejimin Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, İsrail basınına yaptığı açıklamada, Gazze’nin yeniden inşası için tek bir kuruş bile harcamayacaklarını ilan etti. Taş üstünde taş bırakmadıkları, kadın çocuk demeden binlerce masumu katlettikleri Gazze'deki yıkımın faturasını üstlenmekten kaçan Elkin, ABD'ye bu yöndeki kararlarını resmen ilettiklerini söyledi.
İSRAİL Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, “Gazze'nin yeniden inşası için maddi katkı sağlamayacağız” dedi.
İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacağını bildirdiğini söyledi. Elkin, “Barış Kurulu'na para vermedik. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok” ifadelerini kullandı.