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Dünya İşgalci İsrail'den itiraf: Hamas telefonlarımızı 'hack'liyor!
Dünya

İşgalci İsrail'den itiraf: Hamas telefonlarımızı 'hack'liyor!

Siyonist işgal ordusu, Hamas'ın sosyal medya ağlarında sahte hesaplar kullanarak askerlerinin telefonlarındaki bilgileri ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 00:16:00 -
İşgalci İsrail'den itiraf: Hamas telefonlarımızı 'hack'liyor!

İşgal ordusu, Hamas'ın sosyal medya ağlarında sahte hesaplar kullanarak askerlerinin telefonlarındaki bilgileri ele geçirmeye çalıştığını iddia etti.

İşgal ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun Siyonist iç istihbarat servisi Şin Bet ile iş birliği halinde Hamas'ın hackleme girişimlerini ortaya çıkardığı belirtildi.

Son dönemde Hamas'ın işgal askerlerinin telefonlarını hackleme girişimlerinin tekrarlandığı ancak başarısız olduğu iddia edilen açıklamada, "Hamas sahte hesaplardan, geliştirdiği bir oyunu (telefonu tamamıyla kontrol edebilen) indirmeleri için İsrail askerlerini ikna etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın, askerlerin telefonlarına sızarak ilk kez bilgi toplamaya çalışmadığı ifade edildi.

Siyonist işgal rejiminin Kanal 12 televizyonunda dün yer alan haberde, "Hamas'ın söz konusu hackleme girişimlerinin onlarcasının önlendiği ancak onlarcasının da başarılı olduğu" aktarılmıştı.

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