İşgalci İsrail polisi birbirine girdi

İsrail polis teşkilatında düşük maaşlar memurların istifasını artırıyor.

İsrail Meclisi (Knesset) Kamu Danışma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, 2022 yılının başından bu yana İsrail'de 456 polis memurunun istifa ettiği ve maaşların düşük olması sebebiyle bu sayının yıl sonuna kadar 2 binlere ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2021 yılında ise 631 polis memurunun istifasını verdiği öğrenildi.

Ülke genelinde yaşanan memur istifalarının 18 polis karakolunun kapatılmasına yol açtığı belirtildi.

İsrail Emniyet Müdürü Yaakov Shabtai istifalarla ilgili olarak, "Bu gidişle suç mahallerine dakikalar içinde ulaşabilme yeteneğimizi kaybedeceğiz." diye konuştu.

Shabtai ayrıca ülkedeki güvenlik ortamının zamanla kötüleşeceğinin sinyalini verirken bunun hissedilmeye başlandığını aktardı.

İsrail polisinin elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyduğunu ifade etse de Shabtai, suç olaylarında bir birikme oluştuğunu ve birçoğunun çözüme kavuşturulamadığını ilan etti.

Kaynak: Mepa News